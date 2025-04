Tatárjárás Szilvásváradon? - elképesztő kulisszatitkokról mesélt az angol filmsztár

Steven Cuoco rádiós készített interjút Jeremy Neumark Jones színész-producerrel. Az angol színész beszélt forgatásokról és a Magyarországon, köztük Szilvásváradon forgatott 1242 – A Nyugat kapujában filmről is. Jeremy Neumark Jones a tatárjárásról szóló moziban boldog Özséb esztergomi kanonokot alakítja. Kifejtette, hihetetlenül jó magyar, mongol és angolul beszélő angol és amerikai színészgárda jött össze. Olyan emberek, akiket a saját szakterületük elismer. Például a mongol színészek közül volt, aki a forgatás idején elnyerte a legjobb nemzetközi színésznek járó díjat néhány orosz filmfesztiválon, ami nyilvánvalóan nagyon nagy dolog. Viszont róluk Amerikában semmit nem tudnak, pedig díjnyertes színészek voltak a magyarok között is.

Jeremy Neumark Jones (a kép jobb szélén) az 1242 - A Nyugat kapujában című film egyik főszereplője

Forrás: 1242movie.com

Jeremy Neumark Jones az egyik főszereplője is a magyar-angol-mongol koprodukcióban készült filmnek (angol címe: Gateway to the West), az arca szerepelni fog a plakáton, s bízik abban, a nevével is elsőként találkozhatnak majd rajta a nézők.

Elárulta, hosszú, nyolcvan napos forgatás volt, és mindegyiken ott volt. Szerinte Ray Stevenson, akivel együtt játszhatott, elképesztő színész volt, a forgatás után hunyt el. Róla elmesélte, sok igazán lenyűgöző munkáját látta, a Róma című sorozat, amit imádott (latin és görög nyelvet tanult, ezért is nézte), népszerű volt. Ray Stevenson keresett színész volt, csak két hétig forgatott Magyarországon.

A filmről úgy tudja, nyáron jelenik majd meg. Bár a költségvetés – amerikai mércével – kicsi, 13 millió dollár volt, de ezért Magyarországon sokat lehetett kapni. Szerinte nagyon látványos lesz a mozi. Egy egész mongol tábort építettek, várat a dombon, voltak nyilaik, íjászaik, lovasaik, úgyhogy szerinte különleges lesz a film.

Szót ejtett a történelmi drámákról és az ilyen stílusú szerepekről, neki ezekben művelt, fehér, előkelő férfiakat kell alakítania. Az idén megjelent The World will tremble (második világháborús film) és az 1242 – A Nyugat kapujában kevesebb teret enged az érzelmeknek, hiszen a karakter társadalmi státuszát is játsszák. Ezek a férfiak nem törnek össze, és nem mutatnak érzelmeket.