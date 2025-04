Két hónap, kétezer eljárás - erre még a pesszimista drogkereskedők se számítottak!

Ez év március elsején indult az országos hajtóvadászat a kábítószer-kereskedők, a terjesztők és előállítók ellen Delta akcióprogram elnevezéssel. Ismeretes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a februári évértékelőjén vetítette előre az akciósorozat közeli indulását, a Magyar Közlönyben pedig február 28-án jelent meg, hogy a kormányfő Horváth Lászlót, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei országgyűlési képviselőjét nevezte ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá. Az akciósorozat indulása óta eltelt közel két hónap értékelésére kérte portálunk a kormánybiztost.

A kábítószer-kereskedők, előállítók és terjesztők nem számítottak ilyen kemény rendőrségi fellépésre

Forrás: Police.hu

Horváth László azzal kezdte, hogy március eleje óta több mint 2000 eljárást indított a rendőrség az akciók során, ezen belül Heves vármegyében is több mint 100 esetben indult eljárás kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény kapcsán.

– Országosan több száz kilogramm kábítószer került lefoglalásra. Lényegesen csökkent tehát a piacon lévő drog mennyisége. Ez azért is nagyon fontos, mert a fogyasztás csökkenésével a fogyasztók száma is alacsonyabb, s ami nagyon lényeges, kevesebb az újonnan belépő fogyasztó is. Azt gondolom, hogy ez az akciósorozat – amely egyébként ezután is folyamatos lesz – megmutatta, hogy a rendőrség felkészült és alkalmas ennek a rendkívül fontos feladatnak az ellátására. Számos beavatkozás volt Heves vármegye fertőzött településein, így Egerben és Gyöngyösön is. Az akciók természetesen szűkebb hazánkban is folytatódnak.