Az okoskardiológia technológiailag már nem a jövő, hanem a jelen Egerben is

Külföldi kórházakban szerzett tapasztalatai mennyire segítik a mindennapi munkájában?

Két fő dolgot erősítettek meg számomra a külföldi egészségügyi ellátórendszer különböző szegmenseiben eltöltött gyakorlataim, képzéseim. Az első, hogy nemcsak tercier centrumi szinten, hanem megyei ellátó központként is kizárólag úgy végezhető magas színvonalú szakmai munka, ha a kardiológián belül tovább specializált munkacsoportokba szerveződünk. Ez ad lehetőséget arra, hogy a napi rutin feladatok ellátása mellett a szakmai kihívásokra adekvátan reagálhassunk, illetve folyamatosan integrálhassuk a gyógyító tevékenységünkbe a legújabb szakmai elvárásokat. Ez biztosít továbbá szakmai perspektívát az ambiciózus kollégák számára, ami a hosszú távú építkezésnek és a "burn out" (kiégés) kivédésének legbiztosabb módja. Fontos kiemelni, hogy a specializált tevékenységek protokolljaiba hatékonyan integráljuk a társszakmákat és az alapellátásban dolgozókat is – természetesen a megfelelő kompetencia szinten. Ez utóbbira számos kiválóan működő külföldi példa van. A másik dolog, amit hangsúlyozni kell, az az, hogy a kardiológiai ellátásban különösen fontosak az egyértelműen letisztázott betegutak, amiket mindkét fél részéről fegyelmezetten betartva lehetővé válik, hogy minden páciens a szakmailag indokolt időintervallumon belül kerülhessen vizsgálatra. A külföldi példák ebből a szempontból is pozitívak.

A nemrégiben lezárult XVI. Egri Kardiológiai Napok kapcsán tettük fel kérdéseinket dr. Szilágyi Attilának, az egri kórház kardiológiai osztályát vezető főorvosnak.

Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Egy év távlatából milyen tapasztalatok vonhatók le az okoskardiológia alkalmazásáról?

Egyértelműen ez a követendő út, ami technológiai szempontból nem a jövő, hanem már a jelen. Az, hogy a betegeinkről a közvetlen lakóhelyük környékén a háziorvos közvetítésével készülhet számunkra teljes értékű EKG, illetve 24 órás Holter EKG, és erre nekünk a kardiológián úgy van rálátásunk, hogy a betegnek ehhez ne kelljen személyesen megjelenni a rendelésünkön, nagyban elősegíti a várólista rövidülését, bizonyos esetekben a kórházi ápolási napok számát is csökkentheti, mindeközben a páciensek számára is nagyobb kényelmet biztosít. A projektre nyitott háziorvos kollégákkal együttműködve a tapasztalatok a várakozásainknak megfelelően alakultak, ugyanakkor ahhoz, hogy rendszer szinten alkalmazhassuk a módszert, több háziorvos csatlakozása, és némi informatikai fejlesztés is szükséges – hogy a továbbiakban ez a kapcsolattartási forma ne csak az úttörő háziorvos kollégák betegeinek a kiváltsága legyen.