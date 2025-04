Munkaadók és munkavállalók randevúztak Gyöngyösön

Állásbörzével egybekötött karriernapra gyűltek össze munkaadók és munkavállalók kedden a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán.

Karriernap kínált lehetőséget Gyöngyösön munkaadók és munkavállalók találkozására

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Dr. Zörög Zoltán egyyetemi docens, a campus főigazgató-helyettese portálunknak arról beszélt, hogy minden évben nagy az érdeklődés a hallgatóik és a gyöngyösi, illetve környékbeli munkavállalók körében is a karriernap iránt.

– A rendezvénnyel évről évre célunk, hogy egymásra találjanak a munkaadók és a munkavállalók. Lehetőséget biztosítunk a helyben és a térségben működő cégek számára a bemutatkozásra, hogy ezzel segíthessünk gyakornokokat, valamint diák-, felnőtt-, vagy nyugdíjas munkaerőt találni az általuk keresett pozíciókba. Másfelől, szeretnénk lehetővé tenni hallgatóinknak, valamint a Gyöngyösön és a környező településeken élők számára, hogy álláskeresőként, vagy munkahelyváltáson gondolkodóként első kézből tájékozódhassanak a lehetőségekről. Végül, lehetőséget kívánunk biztosítani a hallgatóinknak arra, hogy szervezett körülmények között tájékozódhassanak a szakmai gyakorlatukkal kapcsolatos lehetőségekről, a térség munkaerőpiaci helyzetéről. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy egyre nehezebb az egyetemi képzés befejezéséhez szükséges gyakorlati helyet kiválasztaniuk. Végignézve a kiállítók névsorán láthatjuk, hogy a közszférából is egyre több vendégünk van, nagyon örülünk, hogy ők is lehetőséget látnak a karriernapunkban. És természetesen, mint korábban is, a versenyszféra vállalatai is szép számban megjelentek, sokuk rendszeresen részt vesz az állásbörzéinken. Nagyon örülünk, hogy sikerült megnyernünk olyan cégeket is, amelyek eddig nem jelentek meg nálunk a karriernapokon. A továbbiakban is azon leszünk, hogy minél több vállalat lásson fantáziát a rendezvényünkben. Bízom benne, hogy mind a munkaadók, mind a munkavállalók olyan pizitív élményekkel távoznak ma a gyöngyösi campusról, hogy jövőre is viszontlátjuk őket – foglalta össze dr. Zörög Zoltán.

A gyöngyösi campus hallgatói a szakmai gyakorlatuk kiválasztásához kaptak segítséget

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A karriernap az állást, illetve a munkaerőt keresőknek is hasznos volt

A nap során a verseny-, illetve a közszférából megjelent 19 munkaadó a standjaiknál személyre szabott ismertetővel és tanácsadással fogadták az érdeklődőket. A campusra ellátogató munkavállalók emellett több előadást is meghallgathattak. Dr. Szerletics Ákos, a Magyar Államkincstár Térinformatikai és Távérzékelés Technológiai Osztály osztályvezetője a Magyar Államkincstár által kezelt agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat mutatta be. Dr. Fónagy-Virág Ákos, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályának vezetője Karrier a közszolgálatban címmel mutatta be a vármegyei kormányhivatal működését. A rendőrré válás lehetőségeiről Szappanos-Nagy Zsófia r. százados, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Utánpótlás-tervezési és Toborzó Alosztályának mb. alosztályvezetője beszélt. Csesznegi-Fényes Zsuzsanna HR vezető pedig a Decathlon Hatvan Logisztikai Központtal ismertette meg a hallgatóságot.