Kezdődik a közgyűlés, buszközlekedés és ingatlanadó is téma az ülésen

Az építményadót szabályozó rendeleten is módosítana az önkormányzat, ezt tárgyalják is az áprilisi közgyűlésen. Ennek az oka, hogy Egerben rengeteg pince található, mondhatni, szinte nincs is olyan ingatlan, aminek kertje van, de pincéje nincs. Az építményadókon jócskán emeltek 2 éve, viszont a fentiek miatt a jelenlegi városvezetés csökkentené azoknak a pincetulajdonosoknak a terheit, akik 150 négyzetméternél kisebb föld alatti ingatlannal rendelkeznek, amiben nem is folytatnak üzleti tevékenységet.

Az áprilisi közgyűlésen szavaznak a képviselők arról, hogyan módosuljon a helyi buszközlekedés jegy- és bérletrendszere. A sporttámogatások és az intézményi átszervezés, azaz az óvodai és bölcsődei háló összehangolása is téma lesz a buszjegy és -bérlet árak mellett. Folyamatosan tudósítunk az ülésen elhangzottakról, cikkünkben követheti az eseményeket.