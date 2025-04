Brüsszeli aknamunka: elmaradt az egri kórház 4,5 milliárdos felújítása, felháborodtak a helyiek

Kollár Kinga hosszú évek óta Brüsszelben dolgozik, a brüsszeli elitet szolgálja ki, „ő most papíron magyar képviselő, de ugyanazoknak a gazdákat szolgálja, akiket eddig”. Hozzátette: Ursula von der Leyen is egyértelműen megmondta januárban, hogy Magyarország minden egyes, az unió által támasztott feltételt jogilag teljesített és mindössze politikai okai maradtak annak, hogy nem érkeznek a források.

Ezek a politikai okok pedig a gyermekvédelmi törvény és az, hogy a migrációs paktumot nem vagyunk hajlandóak végrehajtani. Egy nemzeti szuverenista kormány soha nem adná a nevét ahhoz, amit Magyar Péterék parancsra végrehajtanak

– emelte ki, majd hozzátette: „mi nem fogjuk végrehajtani a migrációs paktumot és nem fogunk engedni a gyermekek védelméből sem!”

Takács Péter azt is mondta, hogy el fogják hozni az összes forrást, ami a magyar kórházaknak és a magyar embereknek jár, ebben a küzdelemben rájuk számíthatnak a választók. Elkötelezettek, hogy a magyar kórházak infrastrukturális állapota javuljon –hangoztatta Takács Péter.

A Magyar Nemzet egy listát is közölt, melyben az egri kórház és a hatvani állomás szerepel. Az 5350 négyzetméteres rendelőintézetre 4,5 milliárd forintot szántak, és ebben eszközbeszerzés is szerepelt. A rendelőintézet a városban és a környéki kistelepülésen élőket egyaránt ellátja. A megkérdezettek közül többen is felháborodásukat fejezték ki, amiért a felújítási terv elé akadály gördült.

Az egri kórház felújítása is elmaradt

S. József Egerben él, mint mondja, tősgyökeres egri, így fontos számára, hogy Eger fejlődjön, a helyiek jobban éljenek. Hozzátette, megdöbbentőnek tartja, hogy a Brüsszelben lévő ellenzéki képviselők nem tudnak azonosulni más országok ellenzékben lévő képviselőivel, akik nem bántják a hazájukat és nem áskálódnak ellene, nem azon vannak, hogy szegényebb legyen az ország.

– Nekünk tényleg a legrosszabb ellenzék jutott?! Más országok ellenzékben lévő képviselői azért küzdenek, hogy jobb legyen a honfitársaiknak. Szomorú és elkeserítő azt látni, hogy Kollár Kinga volt az, akit nagy boldogság töltött el, amikor jelentett a gazdáinak. Nem lehetnek annyira korlátoltak, hogy elhiggyék, a juttatások visszatartásával a kormányt büntetik. Tudniuk kellett, hogy ezzel a magyar embereknek okoznak kárt – el is maradt a kórházfelújítás. Ráadásul voltak annyira cinikusak, hogy valamilyen módon megszerezték a listát és végigjárta a vezérük a még fel nem újított kórházakat, amelyek épp miattuk maradtak rossz állapotban. Ez az egész tűrhetetlen és elfogadhatatlan – fogalmazott.