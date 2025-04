Sürgősségi lett a vége az érsekkerti kutyatámadásnak

Az Érsekkertben járva télen is, nyáron is előfordul, hogy előbb szembe jön velünk a kutya, a gazdája pedig kissé lemaradva követi, vagy épp beszélget valahol. Amint megérkezik a jóidő az népkertbe rengetegen járnak családostól, a párjukkal vagy épp magányosan, sokan róják köröket a rekortánon is. Mint ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, az egri közgyűlésen elhangzott, a helyi városgondozás egy munkatársát megharapta egy kutya — póráz nélkül sétáltatta a gazdája, a dolgozó a sürgősségi osztályon fejezte be a napját a kutyatámadás következtében.

A közgyűlésen téma volt többek között a kutyatámadás az Érsekkertben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A gazdik ismerik a kutyáikat többnyire, azt is tudhatják, általában hogyan reagál a különböző helyzetekre, de bármikor akadhat kivétel. E sorok szerzője állatbarát és gyakran vág át az Érsekkerten: gyakorlatilag nincs olyan hét, hogy a nagytestű, póráz nélkül gazdája mellett komótosan sétáló kutyákba ne kötne bele egy szintén póráz nélküli, térd alá érő fajtárs. Előfordult, olyan eset, hogy a nagyobb megunta a patáliát, mire a kicsi gazdája odaért. Póráz nélkül az elkerített magánterületen, kutyafuttatókban sétáltathatunk. Közterületen, mezőn, erdőben nem. Nemrégiben vadászt kérdeztünk arról, hogy ha a kóbor, vagy otthonról esetleg gazdája mellől elkóborolt állat vadat űz, kárt okoz, akkor lőhet-e a vadász. A válasz igen, de megosztotta azt is, milyen veszélyek leselkednek egy erőben a szabadon engedett kutyára és gazdájára.

Dr. Kajó Cecília igazgatásszervező, jogász több mint 25 éve dolgozik közigazgatásban és a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegélyszolgálat Egyesület főtitkára. A közigazgatási jogon belül a szakterülete elsősorban a birtokvédelem, állatvédelem és a hatósági eljárásjog, több évig dolgozott állatvédelmi hatósági feladatkörben. Neki tettük fel a kérdést az érsekkerti eset nyomán arról, hogy mit lehet kezdeni a törvények és jogszabályok szerint a póráz nélkül sétáltatott ebek gazdáival.