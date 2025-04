Betörések és kutyatámadás az Érsekkertben – elkezdődött a közgyűlés Egerben

– Amiben nincs hatáskörünk, az, hogy kevesebb legyen az autó. Rövidtávon, gyorsan több parkolót sem tudunk csinálni, de ebben lesz előrelépés. Azon sem tudunk változtatni, hogy az agglomerációban élők Egerbe járnak dolgozni, és a turisták jó része is autóval érkezik. A Cifrakapu utca felújításának első ütemét meg tudjuk valósítani, megvan rá a fejlesztési hitel, a kormány jóváhagyta. Ezzel tudjuk enyhíteni a parkolási nyomást. A Ráckapu téri, viadukt alatti terület kihasználatlan. Lázár János miniszter a 25-ös főút felújításához kapcsolódóan megígérte, hogy megvizsgálják, ott hány parkolóhelyet lehet létrehozni – mondta.

Ismét elmondta, hogy az egrieket szeretnék helyzetbe hozni. Felmerült annak a lehetősége is bennük, hogy nem csak a parkolás, hanem a városi közlekedési koncepciót is újra kellene gondolni, de most az előbbire fókuszálnak – ennek a társadalmasítása és kidolgozása nyár elejéig megvalósul.

Domán Dániel (MKKP) a parkolási koncepcióhoz hozzáfűzte, hogy a megyeháza környéke, és a volt kertmozi parkolói is üresek a hétvégéken, ezek használatát ki lehetne dolgozni, hogy a turisták használhassák. Ezen felül említette a viadukt környékét is, mint mondta ez 100-150 helyet jelenthet.