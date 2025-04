Sokan nem szeretik, de a háziorvosnak fontos információt ad

Lassan véget ér a téli légúti megbetegedések időszaka. Dr. Kristofori György háziorvos elmondta tapasztalatait az elmúlt hónapokkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy az idei télen kifejezetten hosszú volt az influenza-időszak, Sirokban is sokáig kötelezővé tette a maszkhasználatot, amit nemrég töröltek el, azonban a légúti megbetegedésekkel érkező páciensektől kéri továbbra is, hogy tegyék fel. A lázméréssel és a lázmérőkkel kapcsolatban is kifejtette véleményét.

Nem mindegy, milyen lázmérővel mérünk

Forrás: Matey István/Haon.hu

– Számomra megdöbbentő, de mai emberek nem szeretnek lázat mérni – jelentette ki. – Pedig a láz is egy tünet, amit fontos jelezni az orvosnak. Sokan hamarabb kapnak be egy gyógyszert, mint hogy megmérjék a lázukat, hogy egyáltalán szükséges-e, aztán az orvos hiába kérdezi, mennyi volt. A gyermekek pedig nem szeretnek, nem is tudnak például orrot fújni, pedig az antibiotikum nem takarítja ki a váladékot, azt mechanikusan kell eltávolítani.