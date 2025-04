Nem minden „jó még”, ami lejárt – súlyos fertőzés is lehet a vége

A Nébih ellenőrzésein időről-időre fennakadtnak lejárt élelmiszerek. A Nébih adventi akciójában tavaly több mint negyven kereskedőt, vendéglátót és gyártót ellenőriztek. Hiányzó kézmosó, nyomon követhetetlen, vagy lejárt élelmiszer is akadt a hiányosságok közt: egy vendéglátóhelyen lejárt minőségmegőrzési idejű fűszereket is használtak az ételkészítéshez. Egy boltban a dokumentációs hiányosságok, bejelentés nélkül végzett kereskedelmi tevékenység mellett nyomon követhetetlen és lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszerek forgalmazása miatt a helyszínen eljárást indítottak. Egy piaci forgalmazónál lejárt minőségmegőrzési idejű mazsolát találtak az ellenőrök, ebben az esetben is eljárás indult.