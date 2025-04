M3-as mizéria újratöltve – több helyen is borul a forgalom

Az M3-as autópálya felújítási munkálatai miatt folyamatosak a fennakadások és a torlódások a sztrádán. Az M3-as autópálya őrület kedden folytatódik.

Az M3-as autópálya újabb kihívás elé néz

Forrás: autópályahírek.hu

Az M3-ason kedden és szombaton újabb forgalomkorlátozás várható, hiszen Füzesabony és Gyöngyös környékén kezdődnek majd felújítások az M3-ason. A húsvéti időszak lezárultával újabb szakaszokon indulnak felújítási munkálatok az M3-as autópályán – derül ki az MKIF tájékoztató felületéről. Április 22-től a 118-as és 126-os kilométerszelvények között, Füzesabony és Mezőkövesd térségében mindkét irányban dolgozni fognak, és a mezőszemerei pihenőhely ideiglenesen nem lesz elérhető - írja az Autópályahírek.hu. A forgalomkorlátozások előreláthatólag május 30-ig lesznek érvényben. Ezen kívül Tiszaújváros környékén, Görbeháza közelében, valamint távolabbi szakaszokon is megkezdődnek a munkálatok a héten. Az M3-as heves vármegyei szakaszán április 26-án indul újabb útfelújítás: a 78-as és 86-os kilométer között, Ludas és Gyöngyös között mindkét irányban burkolatot cserélnek. Ezzel egy időben a borsókúti pihenőt is lezárják, és itt is május 30-ig tartanak a munkálatok.

Az M3-as autópálya nem csak a felújítás miatt torlódhat

Portálunk információi szerint Hatvannál lerobbant egy autó közvetlenül a terelésénél, így javasoljuk az Eger felől Budapest felé közlekedőknek, hogy maradjanak az eredeti sávba.