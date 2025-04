Tömény életveszély az M3-ason, így ritkán néznek be a terelést - videóval

Csak szabályosan kialakított tereléssel dolgozhatunk! Mindent időben és előre jelzünk. A mozgó terelések esetén több km-fel korábban a digitális táblákon is jelezzük amunkavégzést, 500 m-nél 100-as, 250 m-nél 80-as és a munkavégzés magasságban 60-as sebességkorlátozás él minden esetben. Gondolja, ha nem volt szabályos a terelés, kitesszük és megmutatjuk? A fő probléma az, hogy sokan az egyértelmű jelzéseket sem ismerik és/vagy tartják be! A Kresz-ről nem is beszélve! Munkatarsaink dolgoznak ott, apák, férjek, nagypapák - őket is várja a család otthon!