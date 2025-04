Úgy nyerhetünk értékes ajándékokat húsvéti tojásvadászattal, hogy még csak a kanapénkról sem kell felállnunk!

A játéknak persze edukatív funkciója is van, hiszen a vadászat során minden régióról olvashatunk egy rövid ismeretterjesztő szöveget is. Az Egri és a Mátrai borvidéken is vadászhatunk:

Eger - Nagy-Eged dűlő (Egri borvidék)

Eger központja (Egri borvidék)

Gyöngyöspata pincesor (Mátrai borvidék)

Korábban beszámoltunk arról, hogy az egri és a mátrai borvidék is rangos elismerésekkel érkezett haza Franciaországból, a Challenge International du Vin 2025 borversenyről, de az egri borvidék rangos helyre került egy európai ranglistán is. Ha nem lenne elég a sikerekből, Gál Tibor lehet 2025-ben a Borászok Borásza díjazottja, akit ötven fős szakmai zsűri választotta be a legjobb öt szakember közé. Az egri szakemberért május 9-ig izgulhatunk.