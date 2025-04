KIválasztották a Mátrai borvidék legjobb nedűit

Hétfőn immár 28. alkalommal rendezték meg a Mátrai Borvidéki Borversenyt, amelynek a nagyrédei Scharioth Birtok adott otthont. A Mátrai Hegyközségi Tanács (MHT) által szervezett idei borseregszemlével kapcsolatban Nyilas Ilona, az MHT elnöke portálunknak arról beszélt, hogy 167 minta érkezett a megmérettetésre.

A Mátrai Borvidéki Borversenyen 167 mintát bíráltak el a szakmai bizottságok

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– A minták zöme nyilván fehérbor, hiszen a Mátra elsősorban ezekben tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Érdekessége a borversenynek, hogy több tétel érkezett úgynevezett kézműves kategóriában, ami a korábbi borversenyek során nem volt ennyire jellemző. Bíztattuk a bírálókat, ne fukarkodjanak az elismerésekkel, bízunk benne, hogy szép eredmények születnek. A 4 szakmai zsűri munkája csakúgy, mint tavaly, specifikussá vált. Külön bíráló bizottság vizsgálja az illatos fehér, a neutrális fehér, továbbá a vörös-, illetve a rozé, illetve a különleges eljárással készült borokat, például kézműves, vagy épp narancsborokat. A bírálókat is igyekeztünk abba a bizottságba delegálni, ahol jártasságukat legjobban kamatoztathatják. Idén is szerepet kap a társadalmi zsűri, hiszen, kinek készítjük a borokat, ha nem a fogyasztóknak? Mi borászok egymás között értékelhetjük a termékeinket, de mégis az a legfontosabb, hogy a bort el tudjuk-e adni, s ezen felül: a fogyasztók örömmel és szeretettel fogadják-e, ízlik-e nekik. Az értékelés menetében annyi a változás, hogy végül nem egy csúcsbizottság dönt a végső sorrendről, a helyezések most pontszám alapján dőlnek el. Szeretnénk ugyanis minél több borászatot jutalmazni. A csúcsboros rendszernél anonim a tétel, egy borász akár négy díjat is elvihet. Most azt szeretnénk, hogy a közel 15 különdíjunkat különböző borászatok kapják. Szeretnénk szélesíteni a díjazottak körét – foglalta össze Nyilas Ilona.

Munkában a társadalmi zsűri

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A Mátrai Borvidéki Borversenyre több mint másfélszáz tétel érkezett

Csernyik István szervezőtől megtudtuk, hogy a 4 szakmai bizottság 100 pontos rendszerben tableten értékel, a társadalmi zsűri pedig 20 pontos rendszerben, papíron. Az eredményekre azonban még másfél hónapot várni kell, mert azokat hagyományosan Gyöngyösön hirdetik ki, a Mátrai Bornapokon, amelyre idén május-június fordulóján kerül sor. Nyilas Ilona hozzátette, hogy különdíjasokat akkor fogják jutalmazni. Természetesen az arany-, illetve az ezüstérem még nem feltétlenül ér különdíjat, fűzte hozzá.