Menyasszonyi ruhaköltemények vonultak fel az egri kifutón + fotók

A Heves Megyei Népművészeti Egyesület „Viseletek régen és ma” címmel rendezte meg XIII. Országos Viseletkonferenciáját, és annak kísérő rendezvényét, a Hagyomány és Divat című kiállítást. Mint arról már beszámoltunk, a rendezvény ünnepélyes megnyitóját pénteken délelőtt tartották az egri Bartakovics Béla Közösségi Házban. A konferencia célja az volt, hogy tanácskozási és találkozási lehetőséget teremtsenek az országban tevékenykedő műhelyek, szakkörök, szakemberek számára, s szeretnék, ha a konferencia hozzájárulna az olyan ma is hordható viseletek népszerűsítéséhez, amelyek a hagyományos formákat, motívumokat őrzik, és hozzájárulnak a nemzeti identitás megerősítéséhez. A szombati napon a menyasszonyi ruhák voltak a főszerepben.

Selyem-nemez menyasszonyi ruhák készítésének folyamatát ismerhették meg a konferencia résztvevői.

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvénysorozaton szombaton Dr. Simonovics Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeológusa és divattörténésze is előadást tartott, aki az általa megálmodott és létrehozott "Magyar menyasszony" c. kiállításról is beszélt: a 2023 decemberében megnyílt tárlat minden kiállított darabjának saját története van. Nem meglepő tehát, hogy a kiállítás méltán nyerte el a tavalyi évben "Az év kiállítása" címet is. Az előadást követően Szabó Erzsó Junior Príma-díjas textilművész tartott prezentációt a selyem-nemez menyasszonyi ruhák készítéséről, ismertetve annak kezdeteit és a teljes alkotófolyamatot is, egészen a kész ruhadarabig.