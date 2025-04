Hogy nézne ki Kovács Kati vagy Kozsó babaként? Mutatjuk!

Korábban egy ifjú pár romantikus Heves vármegyei kiruccanását alkottuk újra a ChatGPT segítségével Ghibli-stílusban. Most mi is felszálltunk a trend vonatra és megalkottuk saját Heves vármegyei hírességeink által ihletett baba kollekciónkat, szintén az AI segítségével. A mesterséges intelligencia most is nagyot alkotott.

A mesterséges intelligencia segítségével baba kollekciót készítettünk

Forrás: ChatGPT

A mesterséges intelligencia hihetetlen dolgokra képes

A trend annyira elterjedt, hogy olyan hírességek is generálták magukról saját baba kollekciót, mint T Danny vagy Ember Márk. A ChatGPT segítségével mi három Heves vármegyei híresség baba figuráját alkottuk meg.

Kovács Kati nemrég új TikTok profilján osztotta meg követőivel, hogy asztalitenisz versenyző volt régebben, így a figurája mellől ez a kiegészítő nem hiányozhatott.

Kovács Kati baba figurája

Forrás: ChatGPT

A Reményfarm Juhász Annája egy festői szépségű baba lett. Nem maradhatott el mellőle kedvenc tyúkocskája és a fekete kismacska sem.

Juhász Anna, vagy ahogyan többen is ismerik Reményfarmos Anna

Forrás: ChatGPT

Kozso, a Heves vármegyei fenegyerek sem hiányozhatott a kollekcióból. Ha róla van szó, természetesen elengedhetetlen kellék a szamuráj kard.

Kozso, mint baba

Forrás: ChatGPT

Meghökkentő, hogy mennyire élethű fotókat tud generálni a mesterséges intelligencia, de egy dolgot ne feledjünk: legtöbbször elrejt egy olyan hibát, amit nehéz észrevenni. Megsúgjuk: nézze meg kicsit jobban Kovács Kati kezét a dobozban.