Káprázatos látványban lehet részed, ha az égre tekintesz esténkét

A legtöbb meteorraj valamelyik üstökösből származik. Az üstökös napközelsége során a benne levő jég és por a jég szublimációja során kiszabadul. A kilökődött porszemcsék a szülőégitestéhez hasonló pályára állnak, majd ezekkel találkozik a Föld a keringése során.

Meteorraj: jönnek a Lyridák

Forrás: nasa.gov

A Lyridák eredete: a Thatcher üstökös

A Lyridák szülőégitestje a Thatcher nevű üstököst 1861-ben figyelték meg először, ekkor volt a legutóbbi napközelsége. Az üstökös nagyjából 417 év alatt kerüli meg a Napot, és naptávolban attól 111 csillagászati egységre jut el, tehát a Nap–Föld-távolság több mint százszorosára. A következő napközelsége 2283-ban következik be, de darabjai minden évben megjelennek a Lyridák meteorraj formájában.

Nevüket, ahogy az a meteorrajok esetén megszokott, a radiánsuk után kapták, tehát arról a pontról (illetve a csillagképről), melynek irányából a meteorok érkezni látszanak. A Lyridák radiánsa a Lyra (Lant) csillagkép, amelyet a keleti égbolton lehet megkeresni előző este 21 órától, amikortól a látóhatár felett lesz. Ekkor már lehet az égboltot a meteorok után kémlelni. Érdemes addig aktívan végezni a megfigyelést, ameddig a 39 százalékos fázisú Hold még teljesen nem kelt fel, tehát hajnali fél négy előtt. A kitartóaknak akár tovább is fennmaradhatnak, hiszen a csillagászati szürkület kezdetekor a Hold még nincs 10 fok magasan, így jelentősen még nem zavarja az égboltot.

A meteorok számának jellemzésére használt ZHR, vagyis a zenitre vetített óránkénti meteorgyakoriság maximuma holdfénymentes éjszaka idején várhatóan 18 lesz (az előrejelzés bizonytalanságával ez egészen a 90-es értékig is felmehet). Tehát nem egy Perseida-élményre kell számítani, mégis érdemes tiszta időben fényszennyezésmentes helyen meteorlesre az ég felé fordulni. Annál is inkább, mert akár tűzgömbök is előfordulhatnak!

A Lyridák meteorraj április 14–30. között figyelhető meg, a maximuma pedig közvetlenül húsvét után jön: április 22-én 15:30-kor, így megfigyelését április 22-én a hajnali órákban ajánljuk.

