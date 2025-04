Nő a feszültség, feloszlathatja magát a nagyfügedi testület: itt vannak a részletek

A polgármester szerint félrekommunikál a képviselő-testület, ő nem akar bevándorlókat a faluba

Ürmös István polgármester másként látja a történteket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjéről kiemelte, hogy az MMSZ már az ő polgármesteri ciklusa előtt vásárolt 6 lakást Nagyfügeden.

– A Felzárkózó Települések program nem azonos azzal, ami Tarnabodon futott. A FETE kormányzati határozattal lépett hatályba, 300 település tartozik bele, Nagyfüged is. Az MMSZ statisztikai adatok alapján döntött. Az, hogy a program kormányhatározaton alapul azért is fontos, mert a joghierarchia miatt nem írhatunk felül kormányrendeletet helyi SZMSZ-szel. Félrekommunikál a testület, hogy én bevándorlókat fogok beköltöztetni a szociális bérlakásokba. Ez nem igaz! A nagyfügediek élveznek elsőbbséget. Nagyon fontos az is, hogy véleményezhetem a pályázó családokat, azaz, adott esetben melyik család költözhet, és melyik nem. Az MMSZ-szel együttműködve tudunk monitorozni. Ha nem működünk együtt velük, a FETE akkor is Jelenlét pontot létesít Nagyfügeden, s felmérik, milyen programokkal segíthető a családok felzárkózása. Ezt is véleményezhetem. A felzárkózás segítésével tudunk tovább építkezni a munka, a tanulás területén. De ennek egyik lépése az MMSZ programja, ezért működtem együtt velük. A testület azt is állította, hogy a kormány már visszavonta a MMSZ támogatását. A valóság viszont az, hogy a kormány helyett már az EU finanszírozza a projekt. Egyébként dolgozó, tisztességes nagyfügedi családok jelentkeztek a lakásokra – fejtette ki Ürmös István.