Rajzanak a növények rémei Hevesben is, így védekezhetsz ellenük

Hogyan védekezzünk a cserebogár ellen?

Az Agrárszektor másik cikkében leírják, hogy a védekezés ellenük akkor hatékony, ha az a tojásrakást megelőzi, és azt megakadályozza. Házikertekben a védekezést vegyszermentesen is elvégezhetjük. Rendszeresen a kora reggeli órákban a fák koronáját rázzuk meg lökésszerűen, így a lehűlt levegőtől megdermedt bogarak a levelekről lepotyognak, így gyorsan összegyűjthetők. A lombkárosítást, a szaporodásukat, és a tojásrakást kémiai úton is meg lehet akadályozni, a megvédendő fák lombjának permetezéséhez pedig több III. forgalmazási kategóriába tartozó szer is felhasználható. Ilyenek a teflutrin hatóanyag tartalmú talajfertőtlenítő szerek, illetve az acetamiprid hatóanyag tartamú rovarölő szerek.