Egri úszó mehet az olimpiára Los Angelesbe

Kiderült, hogy egy egri úszó Olimpia résztvevője lehet, de előtte még egy közművelődési megállapodást kötött az önkormányzat az áprilisi közgyűlésen. A belvárosi, egri zsinagóga épületét visszaadják 5 éves használatra az egri zsidó közösségnek, azzal a feltétellel, hogy közművelődési-kulturális feladat is valósuljon meg benne és felújítsák a romos, sokáig raktárként funkcionáló épületet.

Egri úszó olimpiai versenyző lehet

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Fejlesztési hitelt venne fel az önkormányzat, ezt megversenyeztette a bankoknál, az ajánlatok beérkeztek az OTP, UniCredit a Raiffeisen és az K&H bank kapott felkérést. Utóbbi adta a legjobb ajánlatot. Vágner Ákos polgármester elmondta, urnafal, csapadékcsatorna fejlesztés, útfelújítás, zöldfelület fejlesztés is megvalósulna a hitelből. A képviselők megszavazták, hogy a K&H ajánlatával éljen az önkormányzat.

A Városgondozás Eger Kft. támogatási előlegét is tárgyalták, a városüzemeltetési közfeladatokra az önkormányzat 2025. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 201 millió forint szerepel, melyből 138 millió a 2024.04.01-2025. 03.31-ig tartó elszámolási időszakra vonatkozó, de a 2025. évi költségvetést terhelő összeg. A 2025.04.01-2026.03.31 időszakra támogatási megállapodás megkötéséig a társaság ügyvezetője 2025. március 25-én előlegre kérelmet nyújtott be 62 millió forintra.

Vágner Ákos elmondta, hogy a városüzemeltetési irodához kellene az igényeket becsatornázni, akik a cég felé közvetítik a feladatokat. Tanulmányi utat szervezett a kollégáknak Veszprémbe, hogy a rosszul működő rendszert meg tudják reformálni. Mint mondta, reméli, hogy rövidesen minőségi előrelépés történik a közterület-fenntartásban, ezen az úton járnak és szeretné, ha több forrást tudnának majd erre biztosítani.

Vita, klubok és Olimpia

A tavalyi sporttámogatások elszámolásánál Csákvári Antal Fidesz-KDNP frakcióvezető kérte, hogy a jövőben a beszámolók elfogadásakor legyenek jelen az egyesületek vezetői kötelezően. Az idei támogatás felosztását is tárgyalták. Mint ahogy azt megírtuk, a több száz milliós igény ellenére ennek csak töredékét tudja felosztani az önkormányzat. Pál György (MSZP, DK, momentum, Párbeszéd, Zöldek) javasolta, hogy a jövőben kezeljék külön a működési célú és a rendezvényekre igényelt támogatásokat, utóbbiakhoz költségvetést is kérjenek be. Csákvári Antal arról beszélt, hogy az egyesületek támogatása az utánpótlás nevelés miatt is fontos, s az egészségmegőrzésben is nagy szerepük van. Domán Dániel MKKP képviselő szerint a politika szól bele, hogy mely sportágak fontosak Egerben, de megszavazták a támogatásokat.