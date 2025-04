Egri úszó mehet az Olimpiára Los Angelesbe

Vágner Ákos polgármester hangsúlyozta, hogy mivel a város gazdasága nem elég jelentős, ezért ott tart az önkormányzat, hogy 24 millió forintot tudnak felosztani, nincs pénz semmire. Hangsúlyozta, fontos célja a gazdaságfejlesztés, hogy Eger több lábon álljon, s a gazdaságfejlesztésnek a sport is része. Kitért arra is, hogy a sportegyesületek között is rendet kell tenni, egymás elől halásszák el gyanús az utánpótlást.

– A gyerekeket be kell terelni a tömegsportba, hogy megismerjék a sportágakat, majd az utánpótlásba, később a versenysportba jussanak – mondta. Arra is kitért, hogy minden téren tiszta helyzetet szeretne teremteni, így a sport terén is.

– El lehessen mondani a szülőnek és a gyerekeknek, hogy alázatos, szorgalmas és kitartó munkával eljuthat a nagyok közé, és ne ott álljon, hogy tizenévesen nincs tovább lehetősége – fogalmazott. Arról is beszélt, nincs rendjén, hogy Hatvan és Tiszaújváros sportlétesítményeit meg sem közelítik az egriek.