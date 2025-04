Brutális természet a Tisza-tavon: horror, mit öklendezett fel a 217 centis harcsa – fotókkal

Koncz Dávid vendéghorgásztatással foglalkozik a Tisza-tavon, a Tisza-tavi élményhorgászat nevű Facebook-oldalról sokan ismerhetik. Április 12-én, szombaton azonban nem egy fizetős vendéggel, hanem az édesapjával, Koncz Gáborral szállt vízre azzal a céllal, hogy pergetve harcsát fogjanak keszegíváson. Nagyon kemény küzdelem volt, 40 perc ádáz harc után végül csak ketten tudták a csónakba emelni a 100 kilogrammos óriásharcsát, amely a fárasztás során három halat is felöklendezett - olvasható a Pecaverzum oldalán.

Az óriásharcsa a fárasztás során három halat is felöklendezett

Forrás: Pecaverzum.hu

A 7 grammos jigfejen lévő 12,5 centis, sárgás-zöldes gumihalat a víz közt vontatta a fater, folyamatosan tekerve, amikor 14 óra körül a bevontatás utolsó pillanatában, szinte a csónak alatt egy markáns ütéssel leverték a csaliját. A bevágás után volt egy 60-70 méteres kirohanása. Onnan tudtuk, hogy nagy hal, mert az én rekordom, egy 60 kilós, 198 centis is ezt csinálta. Elektromos motorral egyből rámentünk, mindig fölötte voltunk, nehogy valami akadóba vagy tuskóba beszaladjon. Többé-kevésbé ez össze is jött.

– mesélte a Pecaverzumnak Koncz Dávid.

Nagyon sokat csónakáztak a ragadozóval, elvitte őket az akasztás helyszínétől 300 méterre. Amikor először megpillantották, látták, hogy a damil többször is teljesen körbe van tekeredve a hal testén.

A farkánál jött fel a zsinór. Ez veszélyezteti a fárasztást, mert a bognártüskébe beleakadhat a főzsinór, és azt el tudja vágni, volt már erre példa sajnos, egyszer már jártam így

– most viszont szerencsére sikerült lefejteni róla.

A félig megemésztett hal

Forrás: pecaverzum.hu

Az óriásharcsa nem adta magát könnyen

A 40 perces fárasztás végén már csak azt kellett megoldani, hogy az óriásharcsa a csónakba kerüljön. Először Dávid próbálkozott a hal kifogásával, de még édesapjával együtt is elég nehéz mutatvány volt. Koncz Gábor rutinos tiszai horgász, már nagyon sok nagy halat fogott. Mostanában alig van idő a közös hobbira, de Dávid korábban sokat tanult tőle. Eddig 40 kilós volt a rekordharcsája, amelyet most sikerült megdöntenie. Akár a tömegét is le tudták volna mérni, mert rendelkezésre álltak hozzá a megfelelő eszközök, a horgászok mégis inkább úgy határoztak, hogy csak a mérőszalagot feszítik ki a teste mellé.

Nem akartuk kínozni a halat, körülbelül két percet volt kint, készítettünk pár fotót, és már ment is vissza. 237 centi volt a hossza. A fényképek alapján a tömegét többen is 95-100 kiló körülire becsülték

– árulta el Koncz Dávid, majd egy érdekességre is felhívta a figyelmet.

A küzdelem során kettő darab, másfél kilós pontyot öklendezett fel, és a legvégén még egy kétkilós kisharcsát. Utóbbi megakadt a szájában, és kézzel vettem ki. Belenyúltam az állkapcsába, annyira friss volt még

– fejti ki a mentési műveletet.