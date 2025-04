A tömegközlekedés ára és az óvodák átszervezése is téma Egerben

Tárgyalja az építményadó módosítását csütörtökön Eger közgyűlése, mint ahogy arról már írtunk. Az adó csökken, a buszjegy árak viszont nőhetnek a városban, és tárgyalják az óvoda és bölcsőde hálózat átszervezését is, de áprilisban a közgyűlés elé kerül a mezőőrök tevékenységével kapcsolatos rendelet átalakítása is. A korábbi 3 helyett 2 mezőőr végzi majd a munkát a városban, új körzeteket is meghatároztak.

A közgyűlésen az óvodahálózat is téma lesz, de a buszközlekedés és a közterület-felügyelet munkája is

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu