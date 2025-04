Hiába minden, még mindig vannak, akik ezt csinálják az erdőben – tragédia lehet a vége

Őzgidák minden évben kerülnek az állatmentőkhöz, a figyelemfelhívások ellenére

– Ennek ellenére minden évben fogadnunk kell őzgidát. Volt olyan évünk, hogy hat gida is érkezett. Az még a jobbik eset, ha rögtön idehozzák, vagy keresnek bennünket, de az is előfordul, amikor hazaviszik a kis állatot. Szakértelem hiányában nem megfelelő módon, nem megfelelő tejjel kezdik etetni, és már csak akkor kérnek segítséget, amikor baj van. Van úgy, hogy már ez is késő, és a gida életébe kerül a felelőtlenség. Itt a környéken, rajtunk kívül, vadállatmentéssel más nem nagyon foglalkozik. Előfordulhat, hogy a munkám miatt nem vagyok éppen elérhető, de mindig mindenkit visszahívok. Tanács kérésére a Gyöngyösi Állatkertet is lehet bizalommal keresni, de ott biztos, hogy nem fogadják be a gidát, a jelenlegi ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) járvány miatt pedig különösen nem. Ez a járvány ugyanis a hazai vadfajok szinte mindegyikére nézve veszélyes, hiszen párosujjú patás az őz, a szarvas, a vaddisznó is. Mi is folyamatosan figyeljük a járványhelyzetet, hogy van-e kitörés a vadállományban valahol, így mérlegelve a lehetőségeinket – részletezte Bernadett.