Több százan elmondták a véleményüket a parkolásról Egerben– még ön is megteheti

A parkolás Egerben átalakul majd

Az egri parkolóbérleteket, a kedvezményeket, a parkolási zónákat, sőt a jegyváltási lehetőségeket is érintené az átalakítás és modernizálás – ezt még 2024 januárjában írtuk, csakhogy aztán nem lett új parkolási rendszere a városnak. A tavaly októberben megalakult új közgyűlés azért sem tűzte napirendre a témát, mert nem találták kellően előkészítettnek, nem is volt társadalmasítva a kérdés – ezt is most pótolják. Akkor a túlterheltség ellen a mostani zónák helyett egy gyűrűs megoldást képzeltek el, a belvárostól kifelé haladva egyre olcsóbb óránkénti parkolási díjakkal.