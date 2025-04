Egy polgármesterjelölt már bejelentkezett Nagyfügeden

Jancsovicsné Harnos Brigitta polgármesterjelöltként tervez indulni Nagyfügeden az időközi önkormányzati választáson. Ezt maga a jelenlegi alpolgármester jelentette be, aki arról is hírt adott, hogy a választási csapatának képviselőjelöltjei az önmagát április 15-én feloszlatott grémium tagjai – Bozsik Katalin, Szekeres Róbert, Szilágyi Dániel, Velkei Viktor és Zombori Csaba – lesznek, kiegészülve Siposné Talicskó Veronikával. Jancsovicsné Harnos Brigitta a tiszta és átlátható megmérettetés érdekében javaslatot is tett.

– Két polgármesterjelölt induljon egy az egy ellen: azaz, velem szemben Ürmös István jelenlegi polgármester. Mindkét polgármesterjelölt mögött 6–6 képviselőjelölt induljon, hat a hat ellen. Ez biztosítja, hogy valódi választási lehetőség legyen, és ne töredezzen szét a település jövője. A 2024-es választás tanulságait figyelembe véve kérünk mindenkit, hogy felelősen, átgondoltan döntsön – fogalmazott Jancsovicsné Harnos Brigitta.

Mint ismert, Nagyfügeden az képviselő-testület feloszlásáról szóló indítványt a 2024. október elsején hivatalba lépett 7 fős testületből 6 képviselő írta alá április elején: Jancsovicsné Harnos Brigitta alpolgármester, továbbá Bozsik Katalin, Szekeres Róbert, Szilágyi Dániel, Velkei Viktor és Zombori Csaba képviselők. Az április 15-i szavazáson Ürmös István polgármester is igennel szavazott, mert mint mondta, a kialakult helyzetben nem tudja a községvezetői teendőit ellátni. Mind ő, mind a feloszlatást kezdeményező képviselők nevében Jancsovicsné Harnos Brigitta részletesen beszélt portálunknak arról, hogy kezdettől nem találta a polgármester és a testület az együttműködés útján, két vitás ügy miatt támadt feszültség pedig ellehetetlenítette a közös munkát.