Repteret, borászatot, borospincét és muzeális malomépületet is vehetünk Hevesben

Minden héten megmutatjuk, milyen érdekes, különleges vagy szép ingatlanok eladóak Heves vármegyében. Most megnéztük az ipari ingatlanokat is és egészen meglepő dolgokra akadtunk. Van reptér, borászat, borospince és több malom is az eladó ipari ingatlanok között.

Az egri reptér egy része

Forrás: Berán Dániel/heol.hu Archív

Eladó az egri reptér, most 670 millió forintért az öné lehet: „Eladóvá vált IV-es kategóriájú (a Budaörsi Repülőtér besorolásával megegyező) sportrepülőtér (- ennél magasabb besorolás a kereskedelmi repülőtereknek lehetséges). Az 5 helyrajzi számon lévő külterület összesen 5,6 hektár. A repülőtér kifutópályáját az 1990-es évek közepén létesítették, mely után megépítették a hangárokat. A repülőtér átadását követően egyre nő a forgalom (egyre többen jönnek a városba, akár üzleti, vagy turisztikai céllal kisrepülőgéppel, helikopterrel).” – olvasható a hirdetésben.

Azt írják, a helikoptereknek minden típusát tudják fogadni. Repülőgépből a legnagyobbak Li-2 és DC-3 méretű gépek lehetnek, bár leginkább a 2-10 személyes légcsavaros magángépek veszik igénybe a repteret. Egyébként korábban írtunk róla, hogy szó volt arról is, nemzetközi reptér is kellene a városba.

Ha reptér nem kell, ott az Egervin

Eladó az Egervin épület is 700 millió forintért. A volt borgazdasági kombinát a Verőszala-i pincesor elején, 5 hektáron, közel 7000 négyzetméteren 10 épülettel és a kiszolgáló egységekkel, a hozzá tartozó 4,5 kilométer hosszú, 15 pinceágú rendszerrel rendelkezik, mely a belváros alá nyúlik. A közel 360 ezer palack (1964-től 2000-es évjáratig) tételesen leltárba vett, Magyarország második legértékesebb és legnagyobb muzeális borkészlete nem képezi a vételár részét, az külön megegyezés tárgya.