Ahol megáll az idő - és talán még a sláger lemeze is kapható a gyöngyösi ócskapiacon

A napjainkban oly divatos retró érzés talán sehol sem foghatja el jobban azt az embert, aki a kenyere javát már megette, mint amikor tesz egy délelőtti sétát egy használtcikk-piacon. Ez garantáltan visszarepíti az ifjúkorába az ötödik-hatodik iksz felettieket. A minap a gyöngyösi, egykori lengyel piacra tértünk be nosztalgiázni.

Retró érzés fogja el az embert a használtcikket láttán, és megáll az idő

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Mintha semmi sem változott volna az elmúlt 40-50 évben, csupán annyi, hogy ami akkor új volt, az most itt hever a földön plédre, nejlonra sorakoztatva, mint a terítékre hozott vadak. Elektromos eszközök a villanymotortól a kiöregedett lemezjátszón át a korabeli rádióig, amelyen talán nagyapáink hallgatták a fociválogatottunk 6:3-as londoni diadalának közvetítését. Szovjet gyártmányú, faék egyszerűségű fényképezőgépek hevernek felhalmozva, mint ősszel a kupacba söpört falevelek. CD-k, hanglemezek sorakoznak gondosan glédába állítva, egy komplett hifitorony látszik ki a kiszerelt autórádiók halma mögül. Megsárgult lapú könyvek mellett gyűrött szélű magazinok hevernek kötegekbe válogatva – mit nem adtunk volna ezekért kiskamaszként a 70-es években az akkori sport- és rocksztárok, vagy épp a félig, meg egészen pucér nők fotói miatt. Műanyag játékkatonák is kaphatók, emlékszem arra a kisiskolás korszakomra, amikor "kemény valuta" volt egy-egy indián törzsfőnök, vagy nagy karimájú kalapos cowboy figurája, bárki bármit megadott érte a kortársaim közül. Egyszóval, minden tárgy láttán megelevenedik a múlt, mert maguk a tárgyak is elmúlt embereké.

– Hagyatékokat vásárolok fel általában, ami egy lakásból csak kijöhet – mondja komótosan Zoltán Feldebrőről, megrágva minden szavát. Szemmel láthatóan megszokta, itt nyugi van, a kerítéseken kívül reked a rohanás. – A műszaki cikkek mind működőképesek. Felújítással nem foglalkozom, csak azokat hozom ki, amik működőképesek. Szemügyre is veszik az emberek, de a régiségek jobban érdeklik őket – közli Zoltán olyan végtelen nyugalommal, hogy közben a piac tőszomszédságában elhaladó vonat beért a vasútállomásra, és az összes utas le is szállt róla azóta.