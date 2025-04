Tavaszi rémálom az utakon – erről sokan nem beszélnek, pedig életveszélyes!

Jogszabályi háttér és felelősség kérdése a sáros utak esetében

A hatályos jogszabályok értelmében a közútra felhordott szennyeződést – így a sarat is – annak az üzemeltetőnek kell eltávolítania, akinek a járműve azt okozta. Ez a kötelezettség minden járművezetőre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. A rendőrség és a közútkezelők jogosultak ellenőrizni az utak állapotát, és szankcionálhatják a mulasztást – számolt be róla a feol.hu.

A portál hét ajánlást is összeszedett a sáros utak megelőzésére:

A balesetek megelőzése érdekében a földekről kihajtó gazdák és vállalkozók számára az alábbi intézkedések ajánlottak:

A földek kijáratánál célszerű sártalanító zónát kialakítani pl. murvás vagy gumiszőnyeges tisztítófelület.

Fontos, hogy a járművek kerekeit a közútra való felhajtás előtt megtisztítsák.

A közútra került szennyeződést haladéktalanul el kell távolítani, akár kézi, akár gépi úttisztítással.

Javasolt figyelmeztető táblák kihelyezése: „Sáros útszakasz”, „Mezőgazdasági járművek forgalma” az autósok tájékoztatására.

Az autósoknak is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni mezőgazdasági területek közelében, különösen csapadékos időben:

Csökkentsék a sebességet, ha az út felülete csillog vagy sötétebb árnyalatú, mert ez sárra utalhat.

Tartsanak nagyobb követési távolságot a mezőgazdasági járművek mögött.

Figyeljék a kihelyezett ideiglenes vagy állandó figyelmeztető táblákat.

