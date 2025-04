Szoboszlai Dominik és felesége is segítik a noszvaji leukémiás kisfiú gyógyulását

A jó ügy mellé most Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is mellé állt. Az Ágoston gyógyulásáért jótékonysági felajánlás és licit Facebook-csoportban a sztárfutballista felesége felajánlott egy Szoboszlai által dedikált Liverpool mezt jótékonysági licitre. Szűk két nap alatt a licitlépcső már 2 millió forint fölött jár, ami április 21-én 20:00-ig, tehát a licit zárásáig remélhetőleg még jóval feljebb is mehet majd.

Szoboszlai Dominik és felesége is segítik a 10 hónapos leukémiás kisfiú gyógyulását

Forrás: Buzsik Borka / Forrás: Ágoston gyógyulásáért jótékonysági felajánlás és licit

Ahogy arról korábban beszámoltunk, életmentő terápiára van szüksége a 10 hónapos Ágostonnak. A kisfiú betegségét még egy kis ideig tudják kordában tartani, a drága terápiához pedig elkezdték a gyűjtést. Tóth-Helli Ágoston, 3,5 hónapos korában kapta meg a szörnyű diagnózist: akut myeloid leukémiában szenved.