Nem volt hová iskolába járni, dohányraktárban tanították a dél-hevesi gyerekeket

A magyar falvak és parasztság történetéről, mindennapjaiból hangzottak el előadások a Líceumban, a VI. Régiótörténeti konferencián. Az EKKE Történelemtudományi Intézet, a Történelemtudományi Doktori Iskola, az MTA MAB Történettudományi Munkabizottság és az Északkelet-Magyarországi Régiótörténeti Szakmai Fórum rendezvényének témája a Falu és parasztság Északkelet-Magyarországon a 16-21. században volt. Szó volt a palócokról, csendőrségről, paraszti életmódról, a papságól, az üdülőfaluvá válásról, de a tanyai iskola életéről is.

A pusztafogacsi (Tarnaméra) tanyai iskola a nagyobbak közé tartozott

Forrás: Heves Vármegyei Levéltár

Mészáros Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltárának főlevéltárosa a dél-hevesi tanyasi és pusztai iskolákról beszélt. Ezek a magyar oktatási rendszer sajátos intézményei voltak, amelyek tükrözték a 19-20. századi magyar településszerkezet sajátosságait is. Létrehozásuk célja az volt, hogy az egymástól sok esetben óriási távolságra eső tanyákon, illetve pusztákon élő mezőgazdasági munkások, illetve cselédek gyermekeit is alapfokú oktatásban részesíthessék. Létrehozásuk már a 18. század végén, az 1790-91-es országgyűlésen fölmerült, majd a reformkorban is, de csak a kiegyezést követően, az 1868-ban született népoktatási törvénnyel mondták ki, hogy a tanyán lakó tanköteles gyermekek oktatásáról annak a községnek kötelessége gondoskodnia, ahová az adott tanya vagy puszta közigazgatásilag tartozik.

A törvényi kötelezettség előtt is volt már tanyai iskola

Heves vármegyében a legtöbb puszta, illetve tanya a dél-hevesi térségben, a Tiszafüredi, illetve a Hevesi járásban volt, a népesség jelentős része mezőgazdaságból élt, ezen a vidéken feküdtek a legnagyobb kiterjedésű uradalmak is. A térségben elsőként az Erdőtelekhez tartozó Pusztatenken létesítettek tanyasi iskolát 1865-ben, a tanítás 1866 januárjában vette kezdetét Papp Flórián tanító vezetésével. A tanyasi iskolák lassan jöttek létre, 1878-ban Dinnyésháton (Tiszanána), Pusztahídvégen (Sarud) uradalmi, 1889-ben Sárgapusztán (Heves) alapítottak iskolákat a földbirtokosok. A század utolsó évtizedében sorra jöttek létre az egytanítós, egytermes iskolák: Kócspuszta (Tiszafüred), Jánosi-tanya (Sarud), Rábolypuszta (Poroszló), Szárazbőpuszta (Átány), Hanyipuszta (Erdőtelek), majd a 20. század első évtizedében továbbiak: Alatkapuszta (Boconád), Hatházpuszta (Kisköre), Akolhátpuszta (közigazgatásilag 1954-ig Tiszaroffhoz tartozott, egyházjogilag viszont Kisköréhez és az egyház alapította), Kétútközpuszta (Poroszló). A főlevéltáros kitért a javadalmazásra, volt, ahol a minimális 300 koronát fizették havonta (Sárgapuszta), valamint lakást biztosítottak a tanítónak, máshol bőkezűbbek voltak a pedagógussal, 400-500 koronát is tudtak adni. A legnagyobb, legnépesebb iskola Pusztatenken, illetve a Tiszafüredhez tartozó Kócspusztán működött, több mint száz gyerek volt itt (bár egy teremben egy tanítóval legfeljebb 80-an tanulhattak volna). A legkisebb a rábolypusztai volt, a századfordulón mindössze 15 gyerekkel, meg is szűnt 1910-ben. Speciális helyzetben volt a kétútközi iskola, ez volt az első állami iskola, hiszen a többi uradalmi, községi, vagy egyházi fenntartású volt. A kócspusztai pedig azért volt különleges, mert saját épülete sem volt, egy dohányraktárban okította a gyerekeket a vándortanító. A kócspusztaiaknak az elöljáróság négy iskolát is kért az államtól 1914-ben, de a háború keresztülhúzta a terveket.