Tarnaszentmiklóson jelentették be, több száz millió érkezik a térségbe

Magyar Csilla, Kisköre polgármestere a közbiztonság javítását célzó fejlesztéseket tervez. Új kamerákat is telepítenek, a bűnmegelőzési tanácsadást is fontos tartja, különösen az internetes csalásokat előtérbe helyezve. A tehetséges gyermekek kirándultatását is megoldanák, illetve az idősek minél szélesebb körben való segítését. Bakondi Péter, Pély polgármestere a harmadik-negyedik osztályosok korrepetálását, sporttevékenységek megvalósítását favorizálja, valamint szűrőbuszt is hoznának a településre. Szabó Zsolt összefoglalásképp elmondta, a következő három évben az oktatás, a kultúra, az egészségügy, szociális területen hoznak fejlesztéseket, melyek a társadalom minden rétegét érintik majd. Ezeken túl mindezek a települések működtetésében is nagy segítséget jelentenek majd szavai szerint.