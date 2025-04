Izgalmas programok várnak szerte az országban a hosszú szünet alatt

Ahogy megérkezik a tavasz, és a természet végre újraéled, mi is érezzük, hogy itt az idő egy kis feltöltődésre és szórakozásra – pláne most, hogy idén ilyen hosszú lesz a tavaszi szünet. A hideg, szürke hónapok után jól esik kimozdulni, és felfedezni, mennyi izgalmas program vár ránk az ország minden szegletében. Legyen szó tudományos kalandokról, finom falatokról vagy épp aktív kikapcsolódásról, a tavaszi szünet rengeteg olyan elfoglaltságot kínál, amely mosolyt csal az arcunkra. Ráadásul rengeteg esemény kifejezetten a családokat szólítja meg – így garantált a közös élmény, a nevetés, a játék, és remélhetőleg a sok-sok napsütés is. Programajánlónkban ehhez kínálunk színes és változatos lehetőségeket.

Tavaszi szünet: izgalmas programok szerte az országban

Forrás: delmagyar.hu

Rejtett fények tavaszi kalandkertje – Csodák Palotája, Budapest

A Csodák Palotája 2025. április 17–27. között izgalmas kalandra hívja a gyerekeket „Rejtett fények tavaszi kalandkertje” címmel. A fények és optikai trükkök világát felfedező játékos állomások mellett rengeteg interaktív eszköz várja a családokat.

Húsvéti Bárány és Sonka Fesztivál – Velence, április 18–21.

A Velencei-tó partján megrendezett gasztronómiai fesztivál nemcsak az ínyenceknek szól. A sonkák, bárányételek és kézműves különlegességek mellett gyermekprogramokkal, koncertekkel és kézműves vásárral is készülnek a szervezők. Egy kiváló tavaszi családi kirándulás remek célpontja lehet.

