Nagy lehet a baj Hevesben is, komoly aszály fenyeget

Az ÉMVIZIG reményei szerint a csapadékos idő folytatódik és akkor talán a kútvízszintek is emelkedésnek indulnak majd, de mint minden ez is az időjáráson múlik. Mindazonáltal Heves vármegye nagyobb része dombvidéki területen található, így előfordulhat az is, hogy a csapadékhiány mellett a hirtelen lezúduló esők okoznak majd gondot.

A vízügyi szakemberek válasza szerint a klímaváltozás egyik már kimutatott hatása a csapadékos napok számának csökkenése, ami nem feltétlenül jelenti a csapadék mennyiségének csökkenését, és inkább a záporos, zivataros esők növekedéséhez vezet, amelyekből viszont kevesebb szivárog a talajba és több folyik le a felszínen. Egy-egy térségben egyszerre lehet jelen az aszály és a kisebb vízfolyások kiöntéséből származó vízkár. Ezek mellett ott van még a hőmérsékletek emelkedése, ami növeli a párolgást, és a gyakoribb csapadék elmaradása miatt gyorsabban szárítja ki a talajok felső rétegét is. Ezek a tényezők mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajok alsó rétegei kevesebb nedvességet kapjanak és így a talajvíz szintje alacsonyabban maradjon.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképei szerint meteorológiai aszály nincs hazánkban, azonban a szatmári és beregi térségben van elrendelt aszályfokozat. A talajvízszintek Heves megyében jellemzően 30-40 centiméterrel vannak a harminc éves átlag alatt. A Jászságban, a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúl Tiszától távolabb lévő területein egy-két méterrel csökkent a talajvízszint a korábbi átlaghoz képest.

Az elmúlt egy hónapban kevéssel több volt a csapadék

A Hungaromet szerint április közepén a harminc napos csapadék többlet a vármegye déli részén 27-36 milliméter volt (a legtöbb Poroszlón), de a Mátrában csupán két milliméterrel esett több a szokottnál és a Bükkben nem esett több hó, illetve eső, mint a korábbi évben. A 90 napos anomália változatosan alakult a megyében, hiszen míg a Tisza-tó körzetében 16 milliméterrel több eső esett és Egerben, illetve a megye közepén is 29 milliméterrel több csapadék volt, mint az átlag. A megye nyugati és északi részén elmaradás volt, a Kékesen például 34 milliméterrel kevesebb esett, mint az előző évek átlaga.