Emlékeztek még a Dobos Cukrászdára, ami az egriek kedvenc törzshelye volt?

Sokan eljöttek a Dobosba, de törzsvendégekből se volt hiány Forrás: Archív fotó, 1991

A rendszerváltás után megnyílt a lehetőség a külföldi tapasztalatszerzésre, Cseh András, vagy ahogy mindenki ismeri, Bandi Bácsi pedig élt is ezzel, meséli Csöpi. Hollandia, Törökország, Bécs – ezekről a helyekről hozta haza a látottakat, amit a cukrászdánál és később a Senator-házban is kamatoztattak: impozáns kiöntők, kávéscsészék is érkeztek, amilyet itthon még nem is láttak akkoriban. Mindketten nagyjából 60 évet töltöttek el a vendéglátásban és ma sem tétlenkednek.

Messze földön híres volt a Dobosban kapható somlói is Forrás: Heves Megyei Hírlap

– Miután a Dobost már nem csináltam, igyekeztem tovább ápolni az emlékét. Sokan velünk is jöttek dolgozni. Volt Bagdad fagylalt a Senatorban is, mikor már a Dobosban nem. A Senatorban Törőcsik Mari törzsvendég volt. Nagyon sokszor jött, nem zavarta az sem, ha fotózták, pedig a vendégek sokszor előkapták a fényképezőgépet. Jól érezte magát nálunk – mesélte Csöpi. – Végül a Senator-ház is bezárt, de a 6 évtized gyönyörű emlékei velünk maradtak. Megszűnnek lassan végleg az ilyen családias hangulatú helyek, a közélet és a társaság központjai. Megváltozott a világ, mások az igények – mondta el kérdésünkre.