Zenésztársak is Ágoston családja mögé álltak

Jótékonysági koncertet adott három zenekar szombaton este az egri Broadway Monkeyban a tíz hónapos leukémiás noszvaji kisfiú, Tóth-Helli Ágoston javára. Az eseményen az Andörkaver, a Hétéltű és a Tabu koncertezett, szombaton napközben pedig Herczeg Flóra Ringató gyerekkoncerttel hívta föl a figyelmet az adományozásra Noszvajon.

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

- Én az Endless Project zenekarban Nikivel, Ágoston anyukájával együtt zenélek, emiatt is próbáltam valami olyan dolgot összehozni, hogy próbáljunk segíteni nekik ebben a gyűjtésben. Hála a Jóistennek, mint zenésztársak, barátok, Ádámék az Andörkaver zenekarral rögtön beálltak a kezdeményezés mögé. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy melyik két másik zenekarral fogunk fellépni. A Hétéltűvel egy próbateremben zenélünk, ők is azonnal jöttek segíteni, illetve a Tabu is. Mindnyájan Heves megyei kötődésűek, a Tabu frontembere, Eszlári Gergő Egerben él, úgyhogy ők is rögtön beálltak a kezdeményezés mögé – mondta Kis Csaba.