Hoppá! Ezentúl nem érdemes száguldozni ebben az egri utcában

Elkészült, és már tesztfázisban működik a Traffipack, amely reményeink szerint forgalomlassító hatással lesz a Hajdúhegyen – hívta fel a figyelmet Gulyás László egri alpolgármester közösségi oldalán. Ez az új, nem az első traffipax a városban.

Felszerelték, a fix traffipax a Hejdúhegyre került Forrás: Gulyás László Facebook oldala

A sebességmérő a Mindszenty Gedeon utcába került és folyamatosan mér, hétfőn szerelték a helyére. Sokan arra kerülik csúcsidőszakban a négysávost, a kertvárosi övezetben élők pedig ennek nem örülnek. Mint ahogy arról már írtunk, Gulyás már többször is beszélt arról a közgyűléseken, hogy a Hajdúhegyen nagy a forgalom és szeretné, ha több helyre is kerülne traffipax, mivel az autósok jó része nem tartja be a sebességkorlátozást. Ennek eredménye, hogy beüzemelték a sebességmérőt.