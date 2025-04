Tűzoltók az erdők védelméért – gyerekek tanultak a tűzmegelőzésről

Harminchárom fiatal látogatta meg az egri hivatásos tűzoltóságot csütörtökön. Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolából érkező diákoknak lehetősége volt megtekinteni a tűzoltó laktanyát, beülhettek a tűzoltóautókba, illetve a szakfelszerelésekről és azok használatáról is tájékozódhattak. A tűzoltósági felügyelő bemutatta nekik a légzésvédelmi eszközöket, majd a tűzoltók egy szerelési bemutatót is tartottak a nebulóknak. A kicsik saját maguk is megpróbálkoztak egy vízsugár szereléssel, a bemutatók alapján tömlőket gurítottak, majd sugárcsövet kapcsoltak azok végére - írta sajtóközleményében a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Sas Dániel tűzoltó alezredes/Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A szakemberek felhívták a figyelmet a szabadtéri és erdőtüzek megelőzésére, illetve az erdők élővilága védelmének fontosságára is. A nap végén a diákok gyermekek számára készített tűzoltóruhát, illetve egy igazi bevetési ruhát is felvehettek, melyben megörökíthették magukat, hogy még sokáig emlékezhessenek a tartalmas napra.