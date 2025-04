Tavaszi horror: ennyibe kerül az ünnepi bevásárlás az egri piacon

A multinacionális élelmiszer-áruházak megjelenésével párhuzamosan hozzászokhattunk ahhoz is, hogy évszaktól és idénytől függetlenül az ember bármikor vásárolhat akár egzotikus gyümölcsöket is. A mindennapjaink részévé vált a banán, a narancs, de még sokszor a papaya és az avokádó is, még őszibarackot is vásárolhatunk magunknak akkor, amikor csak megkívánjuk. A lehetőségeinknek csak a pénztárcánk szab határt, ahogy tavasszal az újburgonya iránti keresletnek is.

Az újburgonya ára miatt a korábban hétköznapinak számító paprikás krumpli most akár ünnepi fogás is lehet az ára miatt

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Azonban mégis mindig van egy sóvárgás a piacokon megjelenő primőrök és egyéb termékek után, mert azoknak mindig más az illata. És a hangulata is. Más, amikor talpunk alatt nem műanyag burkolat nyikorog és a fülünkbe sem előre megkomponált zenei műsor szól, hanem madarak csiripelnek, és cipőnk a kockaköveken kopog. Máshogy fúj a szellő – mert fúj, bizony – és az alkudozásnak is megvan a maga bája. Ezt csak azok értik, akik az időjárás jobbra fordulásával a kora reggeli órákat nem nagy üzletekben, hanem a piacokon töltik, ahol a választék önmagában is szemet gyönyörködtető. A piaci standok varázsa semmihez sem fogható.