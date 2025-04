Így halad a hatalmas vízvezetékek cseréje Egerben, ezekre a lezárásokra számíthatnak az autósok + videó

Útlezárás lesz a belvárosban is, de haladhat a forgalom

Arról is beszélt, hogy közben a Töviskes téren is zajlik egy munka, ott egy 100 méteres szakaszt cserélnek egy hiba miatt. Túl vannak már a Hajdúhegyről a Szépasszony-völgybe húzódó szakasz cseréjével. Két buszmegálló környékén is dolgoztak Felnémeten vezetékhibák miatt. A Borsod utcában szerdán állítják helyre az utat, így aznap nem használhatják az utasok. A pásztorvölgyi iskolánál lévő buszmegállót 26-án, tanítási szünet idején zárják le. A Bartakovics és Vörösmarty utak kereszteződésénél teljes csomópont rekonstrukció zajlik majd, egy fővezetéken volt ugyanis hiba. Eddig az aknában lévő hibát hárították el, tapasztalhatják, hogy még vízszivárgás van a területen. Húsvét után, április 22-én alakul ki az új forgalmi rend, kétszer 1 sávon halad majd a forgalom míg zajlanak a rekonstrukciós munkák. Egy 400 milliméteres gerincvezeték és az oldalsó 100 milliméteres vezetékek cseréje is megtörténik fél pályás útzár mellett.