Pénzeső hullik az egyik hevesi járásra, kiderült, mire költenek belőle

A Bélapátfalvi járásban is gőzerővel dolgoznak az önkormányzatok, hogy elkészítsék pályázataikat, megalakítsák konzorciumaikat a Versenyképes Járások Program beadási határidejére. A járásban 250 millió forinton osztozhatnak a települések, és több körben egyeztettek egymással a polgármesterek. Mint Szaniszló Lászlótól, Szilvásvárad polgármesterétől megtudtuk, a járás abból a szempontból szerencsés, hogy csak nyolc település alkotja. Úgy egyeztek meg egymással a települések vezetői, hogy lakosságarányosan osztják szét az összeget, azaz mindenki a saját keretének értékében dolgozza ki fejlesztési elképzeléseit. Az idő rövidsége miatt főként eszközbeszerzéseket, illetve nem engedélyköteles felújításokat finanszíroznának a keretből.

A Bélapátfalvi járásban több egyeztetés is volt a Versenyképes Járások Program pályázatáról

Forrás: Szilvásvárad Község Önkormányzata

Szaniszló László szerint viszonylag tágak a fejlesztési lehetőségek, és nem is volt olyan sok idő a projektek összeállítására, több önkormányzatnak pedig nincs is annyi pénze, hogy nagyobb beruházásokra vonatkozó előre kidolgozott tervekkel rendelkezzen. Ezért a legtöbb önkormányzat most térfigyelő kamerarendszerekre, buszmegállók felújítására településüzemeltetési eszközökre, például traktorra, vagy ebédszállító gépjárműre szeretne pályázni, de energetikai beruházásokat is szeretnének megvalósítani. Sporteszközök beszerzése, öltöző felújítása, a tűzoltóságok fejlesztése is a listákon szerepel.