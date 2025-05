Ennyivel több marad a 3 gyermekes családoknál jövőre

dupla családi adókedvezmény és a három gyermekes családok számára biztosított egyéb támogatások komoly segítséget nyújtanak a gyermeknevelés költségeinek fedezésében, valamint elősegítik a családok pénzügyi helyzetének javítását, írja a vg.hu. A Világgazdaság a cikkében kiemeli, az adókedvezmények és egyéb támogatások célja, hogy Magyarországon elősegítsék a gyermekvállalást, és megkönnyítsék a három vagy több gyermeket nevelő családok életét. Magyarországon a családok támogatása kiemelt szerepet kap a kormány gazdaságpolitikájában, és ennek egyik legfontosabb eleme a családi adókedvezmények rendszere, olvasható az írásban.

Az adókedvezmény a családoknak komoly összeget jelent 2026-tól

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott Magyarország kormányának Facebook-bejegyzésében egy konkrét példán keresztül mutatja be, mennyivel növekedhet egy kétgyermekes család havi bevétele a friss adózási könnyítéseknek köszönhetően. A szakember megnézte, hogy egy kétgyermekes család esetében most hogy áll a családi kassza, és hogy fog állni 2026-ban.

Adókedvezmény mellett szja-mentesség is lesz

Világgazdaság cikke arra is emlékeztet, az idei évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

