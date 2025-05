Újabb súlyos járvány tombol a szomszédban

A szlovák mezőgazdasági minisztérium hétfő bejelentette, hogy május 2-án a Magyarországgal határos Lévai (Levice) járásban, konkrétan Alsószemeréd (Dolné Semerovce) sertéstelepén megerősítették az afrikai sertéspestis felbukkanását – írja a Világgazdaság. A telepen mintegy 18 500 hízósertés található, a teljes állomány leölése május 5-én, hétfőn kezdődött el.

Mint írják, a fertőzés terjedésének megakadályozására a hatóságok 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. Az Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti Hivatal (SVPS), valamint a Lévai Regionális Hivatal megtette a szükséges intézkedéseket az afrikai sertéspestis házisertés-állományban történő terjedésének megelőzésére, és vizsgálják a fertőzés kiváltó okát.

A Világgazdaság cikkéből kiderül, hogy a járványügyi hatóságok április végén már enyhítették a ragadós száj- és körömfájás miatt hozott intézkedéseket, további enyhítésre a napokban készültek. Az afrikai sertéspestis napjainkban gyógyíthatatlannak számít, gyakorlatilag 100 százalékos elhullást okoz az állatállományban, viszont az emberre nem veszélyes.

Hevest is érintik az afrikai sertéspestissel kapcsolatos intézkedések

A Nébih honlapján található térképen látható, hogy Heves vármegyében is vannak szigorúan korlátozott területek a sertéspestissel kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban, ezeket a térkép szürkével jelöli. A lila színnel a fertőzött területet jelölik, a piros pötty a korábbi, míg a kék az új esetetet jelzik.

