Rettegnek a rózsaszentmártoniak, kisgyermekes családok szenvednek egy férfi miatt, állítja olvasónk

– A jog nem mindenható, s az ilyen helyzetek jogi vonatkozása csak egy szelet, hiszen szociális és egészségügyi kérdések sokasága is meghatározza azt, mit lehet tenni. Nehéz helyzet, hiszen egy közösség nyugalmát, illetve egy beteg ember egészségvédelmi szempontjait, jogait is figyelembe kell venni. Míg például gondnokság alá kerül egy ember – mert a hatóság vagy a család azt kezdeményezi – az hosszú folyamat, bírósági eljárás, hiszen nem lehet senki jogait megalapozatlanul korlátozni. Ha ez meg is történik, akkor sem teljes megoldás, hiszen a gondnok többnyire nincs 24 órában a személlyel, a vagyon kezelésében és az ügyintézésben nyújt segítséget, nem tudja kontrollálni a viselkedését. Az is jellemző, hogy az ilyen betegséggel élők állapota hullámzó, egyszer agresszívak lehetnek, máskor viszont teljesen normális a viselkedésük. Egy alapos elmeorvosi vizsgálat persze feltárhatja a helyzetet – mondta dr. Csetneki Attila portálunk kérdésére. Hozzátette, mindez nehezíti a hatóságok munkáját.

Miért nem lehet bezárni egy agresszív férfit?

A jogász említette, hogy leggyakrabban az vetődik fel a beteg emberek környezetében, hogy miért nem zárják be az illetőt.

– A kényszergyógykezelés elrendelése is szigorú szabályokhoz kötött. A gyakorlat az, hogy nem lehet szankcióként alkalmazni, tehát a cél nem a kiemelés a társadalomból, hanem az illető hozzásegítése a gyógyuláshoz. Élet elleni cselekmények, testi sértés esetén alkalmazzák. A zaklatás ugyan nem a legsúlyosabb eset, viszont a törvény szerint van helye a kényszergyógykezelés elrendelésének ilyenkor is – tudtuk meg a jogásztól.

Elmondta, a szomszédok kérhetnek birtokvédelmet is a zaklatás, hangoskodás miatt, de az sem az erőszakos cselekményektől védi elsősorban a polgárokat. Ha valakit fizikailag bántalmaznak, az büntetőfeljelentést tehet, illetve a garázdaság miatt is intézkedik a hatóság. Mint mondta, ha a rendszeres fizikai fenyegetést egyazon személy szenvedi el, akkor egyszerűbb a rendőrség dolga, de az olyan helyzetekben, amikor több, elszigetelt esetről van szó, amiket bizonyítani is nehéz, előfordulhat, hogy hosszú ideig nincs előrelépés.