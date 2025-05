Agyvelőgyulladást okozott a kullancs csípése - Heves vármegyében is terjed a kór

Heves megyében továbbra is a bárányhimlő volt a legelterjedtebb fertőző betegség, de akadtak skarlátos betegek, illetve campylobacteriosban – házi-, ház körüli állatokról emberre terjedő kórokozó - szenvedő betegek is. Az NNK három encephalitis infectiosa, azaz agyvelőgyulladással diagnosztizált beteget is regisztrált, a bejelentett megbetegedések közül kettőt kullancsencephalitisnek bizonyult.

Agyvelőgyulladással is diagnosztizáltak betegeket

Forrás: Purger Tamás/MW

Egy Zala vármegyei 55 éves és egy Heves vármegyei 69 éves nőbetegnél a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a klinikai tünetek hátterében kullancsencephalitis vírust azonosítottak kórokozóként, írták. Az agyvelőgyulladásos betegek száma idén emelkedett, 17 hét alatt 40 fertőzést regisztráltak az előző évi 31 után, a sokéves átlag ebben az időszakban 24 volt.