Anyák napja 5 órája

Ahol sok gyerek van, az anyák napja olyan, mint a karácsony – de csak anyához jön a Jézuska

Anyának lenni jó. Az összes nehézségével, kételyével, a virrasztással töltött éjszakákkal – és az örök aggódással – együtt is. Évente egyszer pedig, mikor anyák napja alkalmából erről mások is megemlékeznek, méltán lehetünk büszkék arra, hogy az életet nem csak adtuk, hanem azt meg is töltöttük emlékekkel, illatokkal és szeretettel.

Sokszor gondolkodom el azon, milyen lehet, ha nagycsaládos anyaként ébredünk május első vasárnapjának reggelén. Mikor három, négy, vagy akár öt pár apró – vagy épp nagyobbacska – mezítlábas talpacska futkos a folyosón, hogy az előre betanult műsor végén odaadhassák a készített ajándékokat. Ezek mindig a legszebbek: legyenek azok bármilyen esetlenek, suták, egy anya szívében mindig a legkedvesebb emlékek ezek, az első anyák napi ajándékok. Elképzelem, ahogy a lábak kicsi tulajdonosai állnak az ágy mellett, izgatottan toporognak, kezükben virág. Anyák napja alkalmából köszöntenek, sorban, szépen, ahogy készültek. Vajon milyen lehet az anyák napja az olyan családokban, ahol három, vagy még ennél is több gyermek nevelkedik? Képünk illusztráció.

Forrás: she.hu Az ilyenkor minket elöntő büszkeség bizonyára megsokszorozódik. Ha én háromnál is több gyermeket nevelnék, nem bánnám, ha mindannyiszor kellene az óvodák apró padjain ücsörögnöm, ha közben ennyiszer láthatnám azt, gyermekeim csillogó szemében hogyan jelenik meg az öröm, a várakozás, hogy a nekem készített újabb ajándékaikat átadhassák. Remegő kézzel venném át tőlük a gondosan csomagolt kis meglepetéseket – a könnyem is kicsordulna –, hogy átadjam magam az ünneplésnek: anyának lenni igenis jó. Az anyák napja sok gyerekkel még varázslatosabb – Emlékszem, a férjemmel beszélgettünk nemrég arról, milyenek voltak azok a májusi reggelek, mikor úgy ébredtünk anyák napjára, hogy még csak egy, majd kettő, aztán három és még több gyermekünk volt. Az első években a férjem szervezte meg ilyenkor ezt a megható ünnepet, hiszen a gyerekek még kicsik voltak: ágyba kaptam a reggelit, finom ebédet főzött és mindig volt valami váratlan, valami szívhez szóló üzenet az elsőszülöttünk ruháján. Ma már, mikor mind az öten felnőttek lettek, elmondhatom: sok gyerekkel olyan az anyák napja, mint egy tavasz végi karácsony, ahol csak hozzám jön a Jézuska – mesélt nekünk a nagycsaládos anyák napjairól Katalin, egy Eger melletti településen élő édesanya. Mint mondta, a legszebb anyák napi emléke az volt, mikor az öt apróság egy anyák napi verset szavalt neki – mindenki egyet, sorban, pont úgy, ahogy a legidősebb testvérük akkoriban betanította nekik.

– Az anyák napja varázslatos, s minél nagyobb a család, annál meghatóbb: látni, hogy mennyit készültek, gondoltak rám, időt, munkát tettek bele, s mindezt teljes titokban, a legszebb bizonyítéka annak, hogy jó testvérek ők. Számomra az a legnagyobb boldogság, ha láthatom őket együtt, közösen, önfeledt pillanatokat átélni, s mikor évről évre előadták az általuk komponált műsort vasárnap reggelente, tudtam: mindig is arra vágytam, hogy az ő anyukájuk legyek – folytatta elérzékenyülten az édesanya. Katalin gyermekei kamaszkorukban – mikor egyáltalán nem voltak ismertek arról, hogy korán keljenek – egyik évben anyák napjának reggelén nem voltak az ágyukban. Kétségbeesve kérdezte az akkor már ébren lévő férjét, hová küldte el a gyerekeket "hajnalok hajnalán", de a válaszul kapott elterelésből azt hitte, édesapjuk küldte el őket a sarki boltba. – Kisvártatva az összes gyerekem ott állt az ajtónkban egy akkora csokor orgonával, hogy őket alig láttam meg mögötte. Alig bírták hazahozni, viszont azóta is kedvenc családi emlék ez, s az orgona is hagyományos anyák napi virág maradt azóta is – mesélte el vicces családi történetüket Katalin.

1. Kik ünnepelték legrégebben az anyák napját? A 15. századi velenceiek Helyes válasz Rossz válasz Az aztékok Helyes válasz Rossz válasz Az ókori kínaiak Helyes válasz Rossz válasz Az ókori görögök Helyes válasz Rossz válasz 2. Hogyan nevezték az ókori görögök az istenek anyját, akinek a tiszteletére tavaszi ünnepséget rendeztek? Athéné Helyes válasz Rossz válasz Aphrodité Helyes válasz Rossz válasz Rheia Helyes válasz Rossz válasz Artemisz Helyes válasz Rossz válasz 3. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját Julia Ward Howe Anyák Napi Kiáltványa segítségével. Mi volt az eredeti célja vele? A háború felszámolására ösztönzés Helyes válasz Rossz válasz A nők egyenjogúságának kifejezése Helyes válasz Rossz válasz A nők ünneplése Helyes válasz Rossz válasz A gyermekvállalásra ösztönzés Helyes válasz Rossz válasz 4. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Mikorra tette volna eredetileg az ünnepet? Január 1, Szűz Mária, Isten anyja emlékére Helyes válasz Rossz válasz Szeptember 8, Szűz Mária születésének ünnepére Helyes válasz Rossz válasz Május második vasárnapjára, elhunyt édesanyja emlékére Helyes válasz Rossz válasz Aratás idejének első vasárnapjára, az anyatermészet tiszteletére Helyes válasz Rossz válasz 5. Milyen virágot javasolt Anna M. Jarvis anyák napja szimbólumának? Fehér szegfűt, ami a tisztaságot, hitet, szépséget jelképezi Helyes válasz Rossz válasz Vörös rózsát a női szépség szimbólumát Helyes válasz Rossz válasz Sárga tulipánt, ami az ébredő tavaszt jelenti Helyes válasz Rossz válasz Hóvirágot, a mostoha körülmények közötti kitartás jelképét Helyes válasz Rossz válasz 6. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Ki hozta az ötletet? Petri Pálné, egy államtitkár felesége amerikai mintára Helyes válasz Rossz válasz A Katolikus Egyház, hogy népszerűsítse a Mária-tiszteletet Helyes válasz Rossz válasz Hugonnai Vilma első magyar orvosnő, hogy felhívja a figyelmet a nők egészségére Helyes válasz Rossz válasz Dr. Ungár Margit, Magyarország első női ügyvédje, a feminizmus sugallatára Helyes válasz Rossz válasz 7. Tudod-e folytatni az anyák napi éneket? Orgona ága, barackfa virága / Öltözzetek új ruhába, / Anyák napja hajnalára… Illatosan Helyes válasz Rossz válasz Virágosan Helyes válasz Rossz válasz Harmatosan Helyes válasz Rossz válasz Virágzóan Helyes válasz Rossz válasz 8. Tudod-e folytatni az anyák napi éneket? Ó, ha cinke volnék, útra kelnék, / hömpölygő sugárban énekelnék/Minden este morzsára, búzára... Hazamennék a szülői házba Helyes válasz Rossz válasz Elrepülnék a messzi határba Helyes válasz Rossz válasz Csicseregnék anyám udvarában Helyes válasz Rossz válasz Visszaszállnék anyám ablakára Helyes válasz Rossz válasz 9. Bónusz kérdés: Minek örül leginkább egy édesanya anyák napján? Ha nem kell mosogatnia Helyes válasz Rossz válasz Drága ékszernek Helyes válasz Rossz válasz Elég egy ölelés a gyermekétől Helyes válasz Rossz válasz Virágcsokornak, bonbonnak Helyes válasz Rossz válasz

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!