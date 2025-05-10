Ó Romeo! - sóhajtottak fel a markaziak a látványtól

Olasz autóklasszikusok egész sorát vehette közelről szemügyre az, aki szombaton kisétált a markazi Szent István parkba. Épp csak továbbindultak I. VKK Mátra 70 Oldtimer Túra résztvevői a szabadidőparkból, amikor sorban érkezni kezdtek a csillogó-villogó Alfa Romeók, az idén immár XXIV. Alfa Romeo – Selénia Rally versenyzői.

Autóklasszikusok Markazon - pihenőt tart az Alfa Romeo Selénia Rally mezőnye

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Az autóklasszikusokra Markazon is kíváncsiak voltak

A Parádfürdőről érkező mezőnyre Markazon nemcsak pihenőpont, de ügyességi verseny is várt. Orral majd farral kellett egy virtuális, csak bójákkal jelölt garázsba beállni, majd szlalomozni is, természetesen időre. Aki teljesítette, szusszanásnyi időt nyújtózkodhatott, megmutathatta autóját az érdeklődőknek, vagy épp a büfében frissíthette fel magát, majd sorban mindenki elporzott Domoszló irányába.

Volt mit nézni az Alfákon

Forrás: Szabó István / Heol.hu

A szervezők tájékoztatása szerint a rali lényege nem változott az eltelt több mint két évtized alatt: hagyományosan szeretnék megmutatni az ország azon régiójának történelmi, kulturális, természeti szépségeit, ahol éppen abban az évben zajlik a verseny. Ezúttal a Mátra térségét barangolták be az alfások. Minden évben néhány játékkal és egy kis versengéssel spékelik meg a programot, miközben mintegy 150 kilométert futnak az Alfa Romeók.