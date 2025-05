Megnéztük mi látszik már a 800 éves bélapátfalvi apátság restaurálás alatt lévő freskójából + Fotók

- Fel van állványozva belül minden, kívül a nyugati és a déli oldal, ezért tudunk dolgozni. Az asztalosok berakták már az ablakokat, kezd már egy épületforma kialakulni. Nagyon sok hibával készültek el a bádogos munkák, sajnos a tetőfedésben is kellenek javítások, tehát revíziót kell tartanunk, hogy mi az, ami miatt mondjuk egy újabb 50-80 évre itt hagyhatjuk ezt a házat, hogy addig jó kondícióban legyen. Jönnek még farestaurátorok is, akik részben elkezdték már munkáikat a kapuk és a csigalépcső és egyéb vonatkozásban. De egy nagyon szép Szent Imre-oltár van a déli mellékszentélynél, az vissza lesz állítva. Nagyon jó szakemberekkel vagyunk körülvéve, és nagyjából az időjárás most engedi meg azt, hogy az eddigi félév előkészítő munkái és belső munkái után most egy picit hosszabb, mint fél év alatt befejezzük a teljes rekonstrukciót – árulta el Rudolf Mihály.

A munkákkal november végéig kellene elkészülniük a kivitelezőknek.