Anyák napi csokor: pénzeső hull az édesanyákra - nem is egyszer

Közel százezer forinttal nőhet átlagosan az családanyák jövedelme 2026 januárjától a kormány nagy adócsökkentési programjának köszönhetően, írja szombati cikkében a Világgazdaság.

A családanyák jövedelme júliustól jelentősen nő, januártól megközelítheti a százezer forintot

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Portálunkon beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a februári évértékelőjében jelentette be: Európa legnagyobb adócsökkentése jön Magyarországon. Július elsejétől, illetve 2026. január elsejétől jön a családi adókedvezmény megduplázása, emellett a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától, továbbá a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét is bevezetik, mondta februárban a kormányfő.