Heves vármegyéből is több helyre eljuthatunk a bővülő debreceni repülőtér járataival

Heves vármegye turizmusára is hatással lehet a debreceni repülőtér kínálatának bővítése. A repülőtéri járatbővítéseket és fejlesztéseket a Haon.hu szombati podcast beszélgetésében Széles Diána, Debrecen alpolgármestere ismerteti.

Debreceni repülőtér - a járatbővítés nemcsak Hajdú-Bihar, de akár Heves vármegye idegenforgalmát is élénkítheti

Forrás: MTI / Czeglédi Zsolt

A Haon.hu az év elején arról írt, hogy rekordot ért el Debrecen 2024-ben a vendégéjszakák számában: több mint 19 százalékkal volt magasabb a vendégforgalom, mint 2023-ban. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke is arról beszélt nemrégiben, hogy Debrecen egyértelműen a nyertese a nemzetközi turizmus fellendülésének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter idén februárban vázolta fel a portálnak, hogy kiemelt cél a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése, a miniszter az évi egymilliós utaslétszámot nevezte meg célkitűzésként. Papp László polgármester is új futópálya tervezéséről írt alá szerződést áprilisban. Azonban nemcsak Debrecen lehet célpont az üdülni vágyóknak, számos látnivaló van egész Hajdú-Biharban, írja a Haon.hu.

A repülőtéri járatbővítésekről és fejlesztésekről, bővebben a Haon.hu oldalán olvashat.

A debreceni repülőtér fejlesztése nagy hatással lehet akár Heves vármegye turizmusára is

A hajdúsági nemzetközi repülőtér járatainak bővítése komoly hatással lehet Heves vármegye idegenforgalmára is. A természetes vizekben fürdőzés előnyben részesítők számára Debrecenből egy órás autózással elérhető Kelet-Magyarország "Balatonja" a Tisza-tó, másfél órányi autózás után pedig akár Egerben és környékén is látogatást tehetnek a hajdúsági megyeszékhely repterén landoló külföldiek. Ugyanakkor a repülős külföldi utazások tervezésénél is nagyobb kínálat áll ezentúl a szűkebb hazánkban élők számára anélkül, hogy Budapestre kellene utazni az induláshoz.